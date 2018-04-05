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Госдума приняла закон об антитеррористических комиссиях в муниципалитетах

Политика
5 апреля, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Задачей таких комиссий будет обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных, региональных ведомств, а также органов местного самоуправления по профилактике терроризма

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла закон, наделяющий губернаторов полномочиями по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, чьи решения будут обязательными для чиновников и населения.

В частности, главы регионов смогут формировать на территории одного или нескольких муниципальных образований соответствующего субъекта РФ коллегиальные органы. Задачей таких комиссий будет обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных, региональных ведомств, а также органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений или для реализации их решений.

"Решения коллегиального органа носят обязательный характер. Их неисполнение влечет привлечение к ответственности, предусмотренной федеральными законами или законами субъектов РФ", - говорится в сопроводительных материалах.

Устанавливается также, что губернатор "осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений".

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