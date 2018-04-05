Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль не будет комментировать слухи о планах США ввести санкции в отношении ряда представителей крупного бизнеса РФ, основываясь на сообщениях СМИ.
"Каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет [о мерах в отношении российских бизнесменов] мы не видим, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная, и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки и комментарии на сообщения СМИ".
"Дождемся или событий, или официальных заявлений", - добавил он.
Представитель Кремля отметил, что СМИ, особенно англосаксонские, выпустили достаточно много сообщений на этот счет.
Газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, сообщила ранее, что администрация президента Дональда Трампа намерена ввести к пятнице санкции против ряда россиян, включенных в "кремлевский список", составленный министерством финансов и обнародованный 29 января. По словам источников издания, "санкции будут носить экономический характер и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным". Окончательное число россиян, в отношении которых будут применены карательные меры, еще не определено, как указали эти официальные лица, но ожидается, что меры будут распространены по меньшей мере на шесть человек, пишет издание.