Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль не будет комментировать слухи о планах США ввести санкции в отношении ряда представителей крупного бизнеса РФ, основываясь на сообщениях СМИ.

"Каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет [о мерах в отношении российских бизнесменов] мы не видим, - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная, и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем и не можем основывать какие-то свои оценки и комментарии на сообщения СМИ".

"Дождемся или событий, или официальных заявлений", - добавил он.