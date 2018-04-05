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Крутских: диалог РФ и США по кибербезопасности не прерывался, это постоянный процесс

Политика
5 апреля, 12:52 дата обновления: 5 апреля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

При этом спецпредставитель президента отметил, что диалог осложняется из-за внутренней ситуации в Соединенных Штатах

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Диалог Москвы и Вашингтона по информационной безопасности не прерывался, это постоянный процесс, однако он осложняется из-за внутренней ситуации в США. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

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"Это постоянный процесс, он приобретает различные формы. Переговоры, попытки его наладить идут на постоянной основе, это рутинная работа МИД", - сказал он.

Крутских не дал прямого ответа на вопрос о том, готовятся ли российско-американские консультации по вопросам безопасности в киберпространстве, которые должны были состояться в Женеве в конце февраля, но были отменены по инициативе США. "Подготовка встреч - это перманентная работа дипломатов и экспертов", - отметил он.

"Сейчас с американцами это стало сложнее из-за их внутренней неразберихи, из-за их внутреннего перетягивания каната", - подчеркнул спецпредставитель президента.

"Кибербеспредел"

Ситуацию в сфере кибербезопасности можно назвать беспределом, число кибератак беспрецедентно высокое. 

"Более 70 миллионов атак совершается только на государственные ресурсы России из-за рубежа. Это не мировой рекорд, (так как) между китайцами и американцами это число еще выше. Ситуация сейчас чудовищная. Могу назвать ее кибербеспределом", - сказал дипломат.

"Надо отдать должное американским политологам, которые в последнее время все больше и больше впрыскивают в международное обсуждение важную тему, что через вредоносное использование кибертехнологий можно фактически ввязаться в реальную горячую войну и даже ядерную", - добавил Крутских.

Срыв консультаций

Вашингтон, отказываясь от российско-американских консультаций по кибербезопасности, дал понять, что решение носит политический характер, заявил дипломат.

"Мне кажется, Госдеп, уведомляя нас о том, что соглашения не будет, дал понять, что это решение политическое", - сказал он.

Крутских подчеркнул, что была проделана большая работа по подготовке встречи, и назвал хамством срыв консультаций. "Мы согласовали потрясающую повестку дня. Она предполагала обсуждение всех озабоченностей, проблем, включая совместное противодействие кибертерроризму, а это чудовищная проблема, [включая] совместную борьбу с киберпреступностью и меры доверия в киберпространстве", - пояснил он.

"За хамское поведение ответить придется. Манера, в которой были отменены эти консультации, носила, несомненно, хамский, недипломатический характер. Другое дело, что нас этим не напугать", - указал спецпредставитель президента РФ. Он добавил, что Россия "ни за кем бегать не будет".

В конце февраля должна была пройти российско-американская встреча по кибербезопасности в Женеве, но американская делегация в последний момент отказалась от нее. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Вашингтон хамски сорвал консультации.

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