Крутских: диалог РФ и США по кибербезопасности не прерывался, это постоянный процесс

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Диалог Москвы и Вашингтона по информационной безопасности не прерывался, это постоянный процесс, однако он осложняется из-за внутренней ситуации в США. Об этом заявил в четверг ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Это постоянный процесс, он приобретает различные формы. Переговоры, попытки его наладить идут на постоянной основе, это рутинная работа МИД", - сказал он.

Крутских не дал прямого ответа на вопрос о том, готовятся ли российско-американские консультации по вопросам безопасности в киберпространстве, которые должны были состояться в Женеве в конце февраля, но были отменены по инициативе США. "Подготовка встреч - это перманентная работа дипломатов и экспертов", - отметил он.

"Сейчас с американцами это стало сложнее из-за их внутренней неразберихи, из-за их внутреннего перетягивания каната", - подчеркнул спецпредставитель президента.

"Кибербеспредел"

Ситуацию в сфере кибербезопасности можно назвать беспределом, число кибератак беспрецедентно высокое.

"Более 70 миллионов атак совершается только на государственные ресурсы России из-за рубежа. Это не мировой рекорд, (так как) между китайцами и американцами это число еще выше. Ситуация сейчас чудовищная. Могу назвать ее кибербеспределом", - сказал дипломат.

"Надо отдать должное американским политологам, которые в последнее время все больше и больше впрыскивают в международное обсуждение важную тему, что через вредоносное использование кибертехнологий можно фактически ввязаться в реальную горячую войну и даже ядерную", - добавил Крутских.

Срыв консультаций

Вашингтон, отказываясь от российско-американских консультаций по кибербезопасности, дал понять, что решение носит политический характер, заявил дипломат.

"Мне кажется, Госдеп, уведомляя нас о том, что соглашения не будет, дал понять, что это решение политическое", - сказал он.

Крутских подчеркнул, что была проделана большая работа по подготовке встречи, и назвал хамством срыв консультаций. "Мы согласовали потрясающую повестку дня. Она предполагала обсуждение всех озабоченностей, проблем, включая совместное противодействие кибертерроризму, а это чудовищная проблема, [включая] совместную борьбу с киберпреступностью и меры доверия в киберпространстве", - пояснил он.

"За хамское поведение ответить придется. Манера, в которой были отменены эти консультации, носила, несомненно, хамский, недипломатический характер. Другое дело, что нас этим не напугать", - указал спецпредставитель президента РФ. Он добавил, что Россия "ни за кем бегать не будет".

В конце февраля должна была пройти российско-американская встреча по кибербезопасности в Женеве, но американская делегация в последний момент отказалась от нее. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Вашингтон хамски сорвал консультации.