Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в соцсетях

Политика
5 апреля, 12:19 дата обновления: 5 апреля, 12:28 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль считает проявлением цензуры и враждебности блокирование страниц ряда российских СМИ в некоторых соцсетях и следит за развитием ситуации.

Смотрите также

Блокировка российских СМИ в соцсетях будет обсуждаться на межведомственном уровне

Левин назвал блокировку ФАН в соцсетях еще одним прецедентом нарушения свободы слова в США

Facebook удалил более 270 аккаунтов "Агентства интернет-исследований"

"Да, является [эта ситуация проявлением цензуры и враждебности в отношении СМИ РФ], - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Безусловно, следим [за развитием ситуации] и сожалеем".

3 апреля ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. В ночь с 26 октября 2017 года также без объяснения причин сервис "Google Новости" прекратил трансляцию новостей ФАН. Роскомнадзор направил компании запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что ФАН является официально зарегистрированным российским СМИ. Разблокировка произошла вечером 4 ноября 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости