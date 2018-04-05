Песков считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в соцсетях

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кремль считает проявлением цензуры и враждебности блокирование страниц ряда российских СМИ в некоторых соцсетях и следит за развитием ситуации.

"Да, является [эта ситуация проявлением цензуры и враждебности в отношении СМИ РФ], - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Безусловно, следим [за развитием ситуации] и сожалеем".

3 апреля ФАН сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы без объяснения причин. В ночь с 26 октября 2017 года также без объяснения причин сервис "Google Новости" прекратил трансляцию новостей ФАН. Роскомнадзор направил компании запрос с просьбой разъяснить ситуацию, подчеркнув, что ФАН является официально зарегистрированным российским СМИ. Разблокировка произошла вечером 4 ноября 2017 года.