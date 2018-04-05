Песков: Москва будет защищать экипаж судна "Норд"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москва будет в рамках международного права отстаивать интересы членов экипажа задержанного украинскими властями судна "Норд" как любого субъекта российской юрисдикции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого", - сказал он, комментируя ситуацию с задержанием судна "Норд". - Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции".

При этом Песков посоветовал за детальными комментариями по этой теме обращаться в МИД. "Корректнее было бы с Министерством иностранных дел [обсуждать вопрос], - сказал он. - Министерство иностранных дел занимается этим активно".

О ситуации с сейнером

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. На судне находился экипаж из 10 граждан Российской Федерации, жителей Керчи. Киев обвиняет экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", сообщил собственник сейнера. Данное нарушение грозит административным арестом до 15 суток или штрафом.

Капитану "Норда" предъявляют обвинения в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Это может грозить лишением свободы до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. На данный момент капитан находится в в Херсоне в изоляторе временного содержания.

Управление ФСБ по Республике Крым возбудило дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Пока "Норд" находится в украинском порту Бердянск. Экипажу судна запретили выходить на берег.