Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заявления экс-премьера ДНР Александра Бородая о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его слова, сказанные в интервью одному из российских СМИ.

"Россия не пришла на Донбасс, это личная точка зрения [Бородая], - сказал представитель Кремля. - Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе, да и на Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и к украинскому народу. Никакого иного присутствия там нет".

При этом отвечая на вопрос, могут ли российские государственные СМИ публиковать частную точку зрения, Песков заверил, что не видит в этом ничего экстраординарного.

"Это СМИ, в первую очередь, которое преследует цель объективного освещения, не ангажированного, как мы зачастую видим в других странах мира, не однобокого, не извращенного, а именно правдивого и объективного освещения, профессионального освещения новостей, с чем они весьма хорошо справляются", - подчеркнул Песков.