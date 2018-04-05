Лавров: тандем Москвы и Пекина стал важнейшим стабилизирующим фактором для всего мира

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая стало важнейшим фактором, обеспечивающим стабильность на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

"Российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с КНР - приоритет внешней политики России и, думаю, как отмечали наши лидеры неоднократно, российско-китайское сотрудничество - образец взаимоотношений между крупными державами", - сказал он.

"Российско-китайский тандем - один из важнейших стабилизирующих факторов в мировых делах", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что 2017 год был отмечен укреплением всего комплекса российско-китайских связей. "Наши отношения носят глобальный и подлинно стратегический характер, - продолжил он. - Москва и Пекин показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем, эффективно сотрудничают в различных международных форматах, прежде всего в ООН, а также в ШОС, БРИКС, G20, Восточноазиатских саммитах, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других форматах".