Крутских: попытки Великобритании навредить РФ в киберпространстве не останутся без ответа

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Попытки британской стороны задействовать наступательный киберпотенциал против России в связи с делом Скрипалей без ответа не останутся. Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских, выступая на экспертной дискуссии "Информационная война в киберпространстве: фейк или реальность" на площадке клуба "Валдай".

"В связи с делом Скрипаля оголтелые члены парламента из правящих фракций стали делать заявления о том, что Англия в наступательном ключе будет использовать свой киберпотенциал для ударов по РФ. Как нам понимать все эти заявления? Это что, объявление нам войны? Или это та "моська", которая лает на "слона" и хочет произвести впечатление внутри страны?" - сказал Крутских.

"Или англичане думают, что Россия, получив удар, умоется? Неужели они думают, что могут "кибершкодить" в отношении России, и мы оставим это без ответа?" - подчеркнул дипломат.

В марте посольство РФ в Великобритании официально запросило разъяснений у МИД страны об угрозах осуществления кибератаки со стороны Лондона против Москвы, озвученных в парламенте и в СМИ, однако ответа от британской стороны так и не поступило.

Британские киберугрозы

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства выступила с утверждением, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным издания, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) разрабатывает наступательную киберпрограмму. Она, замечает издание, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.