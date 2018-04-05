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Премьер Госсовета КНР посетит Россию в конце года

Политика
5 апреля, 14:18 дата обновления: 5 апреля, 15:13 UTC+3

Ли Кэцян примет участие в 23-й встрече глав правительств

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетит Россию с визитом в конце текущего года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

"На конец 2018 года запланирован визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна для участия в 23-й встрече глав правительств, а этому будет предшествовать заседание четырех профильных комиссий", - отметил глава МИД РФ.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили график двусторонних политических контактов на высшем уровне: "У глав наших государств будет возможность встречаться в течение года не только в России и Китае, но и на полях БРИКС, G20, АТЭС".

"(На встрече) мы также констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего партнерства и взаимодействия, - подчеркнул Лавров. - Мощный импульс этому сотрудничеству придает регулярный, насыщенный диалог между нашими лидерами".

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Персоны
Ван И Ли Кэцян Лавров, Сергей Викторович
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