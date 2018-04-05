Лавров: Россия и США могут сделать гораздо больше для урегулирования в Сирии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия и США могут сделать гораздо больше для уничтожения терроризма в Сирии и политического урегулирования в этой стране по сравнению с тем, что делают сейчас. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По линии военных налажен так называемый деконфликтинг, диалог с целью избежания непредвиденных инцидентов, это работает, - сказал он. - Но и Россия, и США могли бы делать гораздо больше для того, чтобы помочь решить проблему окончательного искоренения терроризма в Сирии, помочь решить проблему обеспечения гуманитарных потребностей всего сирийского народа. Конечно, могли бы много всего сделать для запуска политического процесса без каких-либо предварительных условий, как того требует резолюция СБ ООН", - сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что Вашингтон и его западные союзники так и не отказались от требования ухода президента Башара Асада в качестве предварительного условия урегулирования в Сирии.

"В позиции США, в позиции их западных союзников мы видим предварительные условия, они по-прежнему считают, что "режим", как они его называют, Башара Асада должен уйти", - сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что позиция США по Сирии "создает сложности в выполнении тех решений, за которые мы единогласно выступали в Совете Безопасности ООН".

Он указал, что Вашингтон поддерживает оказание гуманитарной помощи только оппозиционно настроенной части населения Сирии, которую Соединенные Штаты "сейчас поддерживают, вынашивая, судя по всему, планы создания некого квазигосударства на сирийской территории".

Россия и США ведут диалог о совместных усилиях по урегулированию конфликта в Сирии на протяжении нескольких лет. Однако, несмотря на достижение ряда договоренностей, среди которых одной из наиболее заметных стало соглашение о размежевании оппозиции и террористических группировок, достигнутое в сентябре 2016 года, реализовать их на практике не удалось. Как отмечали в МИД РФ, это происходит потому, что Вашингтон последовательно не выполняет взятые на себя обязательства.

Присутствие Вашингтона в Сирии

Он также заявил, что пока трудно комментировать сообщения из США о планах американского военного присутствия в Сирии.

"Мы испытываем затруднения в понимании того, какие продвигаются цели Вашингтоном, не только в отношении Сирии, но и в отношении целого ряда других важных вопросов международной повестки дня. Нам трудно это комментировать", - сказал он в четверг, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать противоречивую информацию о перспективах военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что с завершением боевой операции против ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл. По его словам, США очень скоро уйдут из арабской страны. Однако, согласно источникам американской телекомпании CNN, на состоявшемся на текущей неделе заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.

Противоречивость политики США

Лавров также отметил, что Москва хотела бы прояснить противоречия политики Вашингтона в различных регионах мира, но для этого нужен диалог, который пока не удается наладить на соответствующем уровне.

"Мы отмечаем противоречивость в политике США на международной арене, - сказал он. - Если учесть, если я правильно вспоминаю, что ни один из членов кабинета, отвечающий за внешние дела, даже год не проработал в своей должности, то, наверное, эта смена поколений тоже каким-то образом сказывается на практических решениях, которые объявляются и на то, в каком виде эти решения впоследствии начинают воплощаться в жизнь".

Министр указал, что у Москвы есть свои оценки и предположения относительно действий Вашингтона. "Но мы, конечно, предпочли бы иметь четкое изложение тех задач, которые США решают в том или ином районе мира, особенно в тех районах, где пересекаются интересы многих ключевых государств, включая и западные страны, и РФ, и КНР, и если говорить о Сирии, страны ближневосточного региона", - добавил он.

"Хотели бы внести ясность, а чтобы эту ясность иметь, нужен регулярный диалог. По некоторым направлениям такой диалог спорадически у нас имеет место, но пока что результатов маловато в том, что касается лучшего понимания друг друга", - резюмировал Лавров.