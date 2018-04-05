Лавров: Россия примет результаты расследования дела Скрипаля, если будет в нем участвовать

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москва примет результаты любого расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором РФ примет равноправное участие. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным", - подчеркнул российский министр, отметив, что Лондон до сих пор пытается засекретить расследование.

"Именно так сейчас пытаются поступать наши британские коллеги в отношении своего расследования инцидента в Солсбери, - указал министр. - С 12 марта мы более десяти раз официальными нотами просили допустить нас к этому расследованию". "Нам категорически отказывали", - подчеркнул он.

Москва никому не будет верить на слово по делу Скрипаля. "Мы не можем поддерживать заранее результаты расследования, в котором мы не участвуем и которое держится в секрете, - сказал Лавров. - Лондон уже заявил, что результаты анализов, которые проводит ОЗХО [Организация по запрещению химического оружия], не будет предоставлены РФ, а стало быть они никому не будут предоставлены, кроме самих англичан".

"Верить на слово мы перестали давно, в том числе нашим западным коллегам", - подчеркнул министр.

За объективное расследование

Лавров заявил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть это дело всесторонне и объективно.

"СБ ООН должен рассмотреть эту проблему всесторонне и, надеюсь, объективно, - сказал он. - Но надуманность всей этой истории подтверждается многими фактами. Приведу только один: те страны, которые были вынуждены голосовать против нашего проекта решения (в ОЗХО 4 апреля - прим. ТАСС) под воздействием США и Великобритании, далеко не всех их успели натренировать, что нужно говорить".

"Некоторые из этих стран, которые поддержали западную позицию и заблокировали наш проект решения, в своих выступлениях достаточно эмоционально призывали Россию присоединиться к проводимому Великобританией расследованию, - обратил внимание министр. - Такой интересный фактик. Ровно этого мы и требуем от Великобритании, а она категорически сопротивляется".

Лавров посоветовал Лондону более конкретно работать с теми, на кого британские власти "рассчитывают в плане продвижения своих мистификаций".

Также дипломат заявил, что у России вызывает вопросы, как деятельность самой лаборатории Портон-Даун соотносится с Конвенцией по запрещению химоружия (КЗХО).

"Мы обратили внимание на заявление гендиректора лаборатории в Портон-Дауне о том, что никаких выводов, где это вещество (которым якобы отравили Скрипалей - прим. ТАСС) было произведено, лаборатория не делала и делать не могла, они (лишь - прим. ТАСС) определили химический состав этого вещества, - сказал Лавров. - Вопрос о том, имеется ли у лаборатории его аналог, остается открытым".

"Эта лаборатория вызывает вопросы с точки зрения того, как ее существование и деятельность соотносятся с выполнением обязательств (Великобритании) по Конвенции о запрещении химического оружия, - обратил внимание министр. - Тем не менее честный профессионал, химик (глава лаборатории - прим. ТАСС) заявил, что Портон-Даун никогда не сертифицировал российское или чье бы то ни было еще происхождение этого вещества".

По словам Лаврова, после этого стали срочно менять формулировки на сайте британского МИД, который ранее утверждал, что Портон-Даун подтвердил российское происхождение вещества.

Россия рассчитывает, что ответы на вопросы Москвы к Лондону, Парижу и ОЗХО все-таки будут сформулированы.

"Вопросы, которые мы сформулировали в адрес Великобритании, Франции, ОЗХО, предельно профессиональны, конкретны, - указал министр. - Рассчитываем, что ответы на эти вопросы все-таки будут сформулированы".