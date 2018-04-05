Лавров: стремление США к пересмотру международных договоренностей обесценивает дипломатию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Стремление администрации президента США Дональда Трампа пересмотреть международные договоренности обесценивает роль дипломатии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг после переговоров с китайским коллегой Ван И.

"Безусловно, мы имеем дело с администрацией [США], которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом. Большинство их них были одобрены Советом Безопасности ООН, - сказал он.

"Это не помогает взаимодействию. Это существенно подрывает, обесценивает роль дипломатии в современном мире", - подчеркнул Лавров.