Кабмин РФ утвердил демаркацию границы с Литвой

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило протокол о демаркации границы с Литвой. Соответствующее распоряжение кабмина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что правительство утверждает подготовленный совместной российско-литовской демаркационной комиссией протокол от 20 декабря 2017 года. МИД России поручено уведомить об этом литовскую сторону.

Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан делегированными послами по особым поручениям двух стран во второй половине декабря. После утверждения документов правительством Литвы и РФ демаркация считается юридически завершенной. Литва утвердила документы в конце января 2018 года.

Всего Литва и Россия с обеих сторон установили 559 знаков госграницы. К работам по демаркации в своей части республика (она граничит только с Калининградской областью России) приступила летом 2011 года. Протяженность литовско-российской границы составляет 297 км по суше, внутренним водоемам, Куршскому заливу и Балтийскому морю. Работы обошлись Литве в €1,2 млн. Граница с РФ оставалась для республики последним участком, на котором не была завершена демаркация.