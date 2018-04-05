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Эксперт: попытки делегитимации выборов в сентябре будут скромнее, чем на выборах 18 марта

Политика
5 апреля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что ставки на прошедших президентских выборах 18 марта "были высоки как никогда"

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Масштаб попыток делегитимации единого дня голосования в сентябре будет меньше, нежели на выборах президента РФ 18 марта. Такое мнение выразил в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Такого масштаба [делегитимации] мы не увидим на едином дне голосования [в сентябре], поскольку речь идет о региональных выборах, и, скорее, это региональная история, чем федеральная", - заявил Мартынов, отметив, что осенние выборы - "не такое масштабное и не такого значения событие, как выборы президента России".

Эксперт убежден, что ставки на прошедших президентских выборах 18 марта "были высоки как никогда". "Я думаю, что будет тяжеловато оказывать воздействие на единый день голосования, исходя из понимания, что у нас и ЦИК, и органы государственной власти совершенно иначе рефлексируют на провокации", - заключил эксперт.

По всей России 9 сентября пройдет единый день голосования, в ходе которого будут выбираться главы ряда регионов. В частности, пройдут выборы мэра Москвы и губернатора Московской области.

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