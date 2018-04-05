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Путин соберет Совбез, чтобы обсудить основы пограничной политики и защиту рубежей страны

Политика
5 апреля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В ходе заседания планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 6 апреля заседание Совета Безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации и обсудить меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны", - отметили в пресс-службе.

Путин еженедельно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совета безопасности России. Несколько раз в год глава государства собирает заседания Совбеза в расширенном формате. На таких встречах, как правило, обсуждается одна крупная тема.

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