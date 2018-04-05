Косачев: Париж безоглядно пошел на поводу у Лондона в ситуации вокруг дела Скрипаля

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Россия сожалеет, что Франция безоглядно пошла на поводу у Великобритании в ситуации вокруг дела Скрипаля, заявил журналистам в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, находящийся с делегацией российских сенаторов в Париже для встречи с французским коллегами.

"Мы со своей стороны выразили сожаление в связи с тем, что в данном случае Франция достаточно безоглядно пошла на поводу у Великобритании и тех, кто пытается эту ситуацию раскрутить в антироссийских целях", - сказал Косачев.

Он отметил, что ситуация вокруг дела Скрипаля обсуждалась на встрече российских и французских сенаторов, однако этот вопрос был поднят по инициативе российской стороны. "Тема Скрипалей затрагивалась, но, если быть откровенным, с нашей стороны. Французы эту тему никак не обостряли, и у меня сложилось личное впечатление, что для них она не совсем комфортна, что они понимают двусмысленность этой ситуации", - сказал Косачев.

Российские сенаторы лично передали французским коллегам список вопросов, поставленных Россией в связи с делом Скрипалей.

"Мы проинформировали французских коллег о том, что такие вопросы официально поставлены российской стороной перед Парижем", - сказал Косачев. "Мы привезли с собой французский перевод этих вопросов, передали по экземпляру этого перевода каждому сенатору Франции, которые принимали участие во встрече", - отметил он.

"Коллеги сделали вид, что они не осведомлены. Может быть, это искренне, может быть, нет, но они сказали, что они этих вопросов в таком виде еще не видели, и обещали нам обязательно поинтересоваться у правительства, поставить вопросы перед правительством, почему нет никаких ответов", - добавил Косачев.

"Ответов нет, и это факт. Увы, это официальная позиция Франции, которая сейчас продолжает прятаться за официальной позицией Великобритании", - сказал сенатор, отметив, что у него "это вызывает искреннее сожаление".

Ранее посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту со списком вопросов по делу Скрипаля. Они касались прежде всего того, на каком основании Франция была привлечена к расследованию, какова была роль в нем французских экспертов, на каком основании были сделаны выводы о российском происхождении использованного в Солсбери вещества.