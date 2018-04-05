Посол РФ призвал Лондон обеспечить международное участие в расследовании в Солсбери

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании должны обеспечить участие международных экспертов в выяснении обстоятельств инцидента в английском городе Солсбери, где, по версии Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции посол России Александр Яковенко.

"Мы хотим прозрачности и мы хотим международного участия в этом так называемом расследовании, - сказал он. - Конечно, мы были бы рады, чтобы там были россияне, потому что мы могли бы задать правильные вопросы, но мы были бы рады видеть там и другие страны, не только из НАТО или ЕС, но также Индию, Китай, из Латинской Америки, из Африки".

Дипломат обратил внимание на то, что до настоящего момента Лондон не раскрывает никакой информации о ведущемся расследовании, и призвал сделать это как можно быстрее.

Яковенко поздравил Юлию Скрипаль с тем, что она идет на поправку в больнице Солсбери. Дипломат пожелал выздоровления и ее отцу, экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю.

"Я буду рад поздравить моих соотечественников с тем, что им становится лучше. Это то, что нужно всем нам, но это не заменяет расследования. Мы хотим знать, что здесь произошло", - сказал дипломат.

"Я на самом деле рад. Надеюсь, что Сергей Скрипаль тоже поправится. Я уверен, что однажды Юлия вернется в Москву, где у нее есть работа", - добавил Яковенко.

"Что касается ее отца, это его выбор, он решил жить здесь, в Великобритании. С точки зрения российского государства у России нет проблем с ним. Он был приговорен к заключению, провел несколько лет в тюрьме, а далее он стал как любой другой гражданин, он чист. Для нас они простые российские граждане, мы находимся здесь, чтобы защитить права российских граждан", - заключил дипломат.

Яковенко предложил Виктории Скрипаль размещение и транспорт во время ее поездки в Лондон.

"Мы не выступаем спонсорами, она оплачивает поездку из своих средств. Я предложил ей транспорт и сказал, что, если она хочет остановиться в посольстве, на имеющихся у нас площадях в Лондоне, мы будем рады разместить ее. Когда она приедет, как долго продлится визит, будет зависеть от нее самой. Пригласит ли она для общения прессу, это будет ее собственное решение", - сказал посол.

Яковенко добавил, что диппредставительство будет радо помочь с переводом, учитывая, что Виктория, по словам посла, не очень хорошо знает английский язык. "Но это не заменяет собой консульского доступа к Юлии Скрипаль для посольства, это отдельная история. Она приезжает сюда как родственница, это ее личное дело. Мы же хотим официально посетить Юлию Скрипаль и ее отца для того, чтобы посмотреть на их состояние, поговорить с ними, задать вопросы, потому что мы должны провести расследование этого, возможно, террористического акта", - отметил Яковенко.

Дипломат обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные запросы со стороны посольства, британская сторона так и не предоставила информации о состоянии Юлии Скрипаль и ее отца и не обеспечила к ним доступа.

Виктория Скрипаль сейчас находится в Москве, где ждет получения британской визы.

В четверг Скотленд-Ярд распространил заявление от имени Юлии Скрипаль. "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", - указала она. Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления.

Посол России также надеется, что британские власти в скором времени выдадут визу Виктории Скрипаль, двоюродной сестре Юлии Скрипаль.

"Мы находимся в контакте с гражданкой РФ, сестрой Юлии Скрипаль (Викторией), она приедет в Лондон и сейчас находится в ожидании визы", - сказал дипломат. "Я надеюсь, что британское правительство выдаст эту визу вовремя и организует для нее посещение больницы, потому что никого туда не допускают, это не обычная больница. Мы полагаем, что это гуманитарный случай и мы надеемся, что виза будет выдана как можно быстрее, а сейчас она ждет ее уже два дня", - отметил Яковенко.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на оперативную выдачу Виктории Скрипаль британской визы.