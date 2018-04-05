Путин надеется, что РФ и Китай продолжат курс на укрепление дружбы и экономических связей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В нынешнем году президенту РФ Владимиру Путину предстоит несколько личных встреч с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил российский лидер в четверг на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

"В этом году у нас намечается целый ряд встреч с председателем Китайской Народной Республики. В июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в Китайскую Народную Республику, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий - это БРИКС, "двадцатка", АТЭС", - сказал Путин. Он подчеркнул, что будет общаться с главой КНР по мере необходимости в любое время.

Путин поздравил Китай с успешным завершением Всекитайского собрания народных представителей, где, по его словам, были приняты очень важные для развития КНР решения, которые пойдут на пользу китайскому народу.

"Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента Российской Федерации, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений", - сказал глава российского государства.

Со своей стороны Ван И подчеркнул, что посещает Россию в качестве специального представителя председателя КНР, чтобы лично доложить о подходах по вопросам, представляющим взаимный интерес двух стран. В первую же очередь министр еще раз выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, где в результате пожара погибли 64 человека. "Как друзьям России, нам очень тяжело на душе, мы сопереживаем с российским народом, председатель [КНР Си Цзиньпин] поручил мне еще раз передать глубокое сочувствие китайской стороны", - сказал Ван И.

Глава МИД КНР также передал от Си Цзиньпина поздравление Путину с победой на выборах, отметив, что результат голосования показывает широкую поддержку его кандидатуры и высокий авторитет. "Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, отвечает нуждам развития китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном будущем России под вашим руководством, мы также глубоко уверены в прекрасном будущем российско- китайских отношений под руководством наших лидеров", - сказал он.