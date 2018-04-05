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Замгенсека ООН: РФ выполняет обязательства по контртеррористической стратегии организации

Политика
5 апреля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Владимир Воронков подчеркнул, что Россия является одним из образцов выполнения обязательств

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россия - образец выполнения обязательств в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Об этом заявил в четверг заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков на пресс-конференции в ТАСС.

"Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по тем задачам, которые стоят в глобальной контртеррористической стратегии ООН, и является одним из образцов выполнения этих обязательств", - подчеркнул он.

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года. Стратегия представляет собой конкретный план действий, призванный объединить усилия государств - членов ООН, а также других международных и региональных организаций в целях совместного противодействия терроризму. В частности, речь идет о таких мерах, как пресечение финансирования терроризма, усиление контроля за передвижением террористов через национальные границы, недопущение попадания в их руки обычных вооружений, а также оружия массового уничтожения и его компонентов.

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