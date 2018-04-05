Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего руководителя региона Амана Тулеева председателем областного Совета народных депутатов (законодательного собрания). Соответствующее письмо опубликовал в четверг на своей странице в Facebook депутат Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - говорится в письме.