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Депутаты от Кузбасса просят Цивилева поддержать выдвижение Тулеева спикером регпарламента

Политика
5 апреля, 17:01 UTC+3

Открытое письмо опубликовал на своей странице в Facebook депутат Антон Горелкин

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Аман Тулеев

Аман Тулеев

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего руководителя региона Амана Тулеева председателем областного Совета народных депутатов (законодательного собрания). Соответствующее письмо опубликовал в четверг на своей странице в Facebook депутат Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области", - говорится в письме.

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