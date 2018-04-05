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Путин назначил Викторова послом РФ в Израиле

Политика
5 апреля, 17:18 дата обновления: 5 апреля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

На этом посту он сменит Александра Шеина

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Викторова послом России в Израиле. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от обязанностей Александра Шеина, занимавшего этот пост до настоящего времени.

Викторов ранее занимал пост директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Родился в 1954 году. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1992 году Дипломатическую академию МИД РФ. Владеет английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и чешским языками. В системе МИД - с 1985 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом.

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