Путин назначил Викторова послом РФ в Израиле

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Викторова послом России в Израиле. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от обязанностей Александра Шеина, занимавшего этот пост до настоящего времени.

Викторов ранее занимал пост директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Родился в 1954 году. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 1992 году Дипломатическую академию МИД РФ. Владеет английским, немецким, португальским, сербским, хорватским и чешским языками. В системе МИД - с 1985 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом.