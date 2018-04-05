Косачев: борьба с дезинформацией не должна перерастать в наступление на конкретные СМИ

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Борьба с ложными новостями не должна использоваться как предлог для посягательства на свободу распространения конкретных СМИ. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, принявший в четверг участие во встрече с французскими сенаторами в Париже.

Комментируя планы правительства Франции по разработке закона о борьбе с ложными новостями, Косачев отметил, что "дезинформация, информационные войны, так называемые фейковые новости - это заведомо плохо и неприемлемо, это то, чем не занимается Россия как государство, не занимаются российские СМИ, во всяком случае, те, за которые отвечает государство".

По словам Косачева, "любые законодательные меры, которые будут реально, недвусмысленно преследовать цель противодействия недостоверной, фальсифицированной информации, должны только приветствоваться и в России, и в любой другой стране".

Но при этом глава комитета Совфеда подчеркнул, что "абсолютно неприемлемо напрямую увязывать принятие закона [о борьбе с ложными новостями во Франции] с совершенно конкретными СМИ, заведомо объявляя их как раз причастными к информационным войнам и распространению фальшивых новостей". "Это является наступлением на СМИ", - сказал Косачев.

По его словам, если французский закон будет разработан в этом направлении, то "он будет точно таким же посягательством на свободу слова, на свободу СМИ, на права тех людей, которые заинтересованы в разносторонних и объективных источниках этой информации". "Если же закон будет нормальным и в нем будут прописываться положения для того, чтобы исключить подобного рода двусмысленности и злоупотребления уже в адрес СМИ, то мы всегда рады и готовы будем на эту тему сотрудничать с французским властями", - сказал Косачев.

Если же, по его словам, "закон будет приписываться под конкретную информацию, конкретную страну и конкретные СМИ, которых необходимо заставить замолчать, то это категорически неприемлемо, это не соответствует ни российскому, ни европейскому пониманию принципов свободы слова и свободы распространения СМИ". "И если это будет так, то действия Франции должны будут в последующем обсуждаться в соответствующих европейских структурах, включая, скажем, Венецианскую комиссию, институт уполномоченного по правам СМИ в рамках ОБСЕ и другие инстанции, - сказал Косачев. - Но для начала нужно все-таки посмотреть содержание этого закона".

Предложение президента Франции

3 января во время выступления перед представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработки закона о борьбе с ложными новостями. Он подчеркнул, что такая защита особо необходима в предвыборный период. С критикой этой инициативы уже выступили представители партии "Республиканцы" и "Национального фронта", которые обвинили президента в попытке контроля СМИ, заявив, что данная мера может быть опасной для свободы слова в стране.

Во Франции с 1981 года существует закон о противодействии ложным новостям, который предусматривает штраф в размере €45 тыс. за нарушение его норм. Однако, по мнению официального представителя правительства Франции Бенджамина Гриво, с тех пор "СМИ сильно изменились", и законодательство требует актуализации. По его словам, правительству необходимо найти "самый эффективный способ, чтобы положить конец фальшивым новостям".