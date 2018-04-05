ЦИК по итогам проверки в Петербурге проанализирует жалобы на принуждение к голосованию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Александр Кинев завершил работу по проверке жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании в Санкт-Петербурге, ЦИК проанализирует собранный им материал, в особенности сообщения о принуждении жителей города к голосованию на выборах президента 18 марта. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Кинев работал в Петербурге 2-4 апреля по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Целью поездки была проверка процедуры рассмотрения жалоб и обращений, поступивших по результатам президентских выборов, отмечается в релизе. Кинев встретился с организаторами избирательного процесса, представителями администрации города, законодательного собрания, политических партий, наблюдательских организаций.

В итоге было собрано "большое количество информации, которая требует тщательного анализа", сообщил Кинев, слова которого приводятся в сообщении.

Член ЦИК уточнил, что большая часть обращений, поступивших в избирательные комиссии разных уровней, дублировали друг друга и не содержали существенных сведений о предполагаемых нарушениях. Тем не менее все эти обращения рассматриваются или будут рассмотрены в соответствии с законодательством и в установленные сроки, отметил он.

"Особое внимание ЦИК России уделит обращениям, содержащим сведения о принуждении граждан Санкт-Петербурга к явке на избирательные участки в день выборов и информацию о проблемах при реализации программы "Мобильный избиратель". Все необходимые документы в распоряжении Центризбиркома имеются, по итогам проверки комиссия примет соответствующие решения", - заявил Кинев.