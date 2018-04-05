Лавров и Ван И договорились продвигать дорожную карту по корейскому урегулированию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Развитие событий на Корейском полуострове и подготовка двусторонних встреч на высшем уровне стали центральными темами переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И, находящегося в Москве с рабочим визитом. После переговоров с Лавровым Ван И был принят президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран привлекли большое внимание журналистов. В Доме приемов МИД РФ на Спиридоновке, где проходила встреча Лаврова и Ван И, собрались представители ведущих зарубежных СМИ, аккредитованных в России.

Министры иностранных дел РФ и КНР поддерживают регулярные контакты. В последний раз они встречались в Нью-Дели в декабре 2017 года в рамках переговорного формата Россия - Индия - Китай. Тогда же Лавров и Ван И провели отдельную двустороннюю встречу.

"Очень рад вас видеть, дорогой друг", - обратился Лавров к китайскому коллеге, открывая переговоры. "Мне тоже очень приятно видеть своего давнего друга", - ответил Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что встреча с Лавровым проходит после завершения важных внутриполитических событий в обеих странах: выборов президента РФ и первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) 13-го созыва, депутаты которого переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. "В этот важный момент председатель [КНР Си Цзиньпин] направил меня в Россию для обстоятельного обмена мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул он.

Ван И также выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове: "Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Путину. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших".

Совпадение подходов

Одной из главных тем полуторачасовых переговоров Лаврова и Ван И стала подготовка двусторонних политических контактов на высшем уровне. "У глав наших государств будет возможность встречаться в течение года не только в России и Китае, но и на полях БРИКС, G20, АТЭС, - информировал российский министр. - На конец 2018 года запланирован визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна для участия в 23-й встрече глав правительств, а этому будет предшествовать заседание четырех профильных комиссий".

По словам Лаврова, особое внимание на переговорах стороны уделили ситуации вокруг Корейского полуострова. "Договорились продолжать продвигать подходы, которые были зафиксированы в принятой в июле 2017 года российско-китайской дорожной карте", - подчеркнул он. В свою очередь Ван И выразил надежду, что предстоящий саммит Республики Корея и КНДР, а также возможная встреча лидеров США и КНДР создадут возможности для устранения напряженности на полуострове и возвращения ядерной проблемы в русло переговоров.

Министры также рассмотрели перспективы запуска внутриафганского диалога, а также роль международного сообщества в этом процессе с учетом итогов состоявшейся в конце марта международной конференции по Афганистану в Ташкенте. "Наши взгляды на афганское урегулирование совпадают, и мы договорились продолжать координировать наши шаги на этом важном направлении", - указал Лавров.

Главы МИД РФ и Китая отметили совпадение подходов по сирийскому урегулированию. "Мы, как и КНР, обеспокоены в связи со стремлением определенных сил политизировать деятельность на сирийском направлении в рамках ООН, ОЗХО, причем политизировать в антиправительственном русле, - подчеркнул российский министр. - Считаем, что подобный подход может нанести серьезный урон усилиям по сирийскому урегулированию на основе резолюции 2254 в рамках тех переговоров, которые мы хотим возобновить в Женеве и приступить к созданию и функционированию конституционного комитета Сирии". Лавров также сообщил, что проинформировал китайских друзей о результатах состоявшегося накануне в Анкаре саммита тройки стран - гарантов астанинского процесса.

В центре внимания переговоров была также реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Лавров констатировал, что Россия и Китай выступают против попыток пересмотра условий иранской ядерной сделки.

Не верить на слово

Отвечая на вопрос, признает ли РФ результаты анализа проб вещества, которое было применено в Солсбери, Лавров подчеркнул, что Россия готова принять результаты только такого расследования, в котором примет равноправное участие и которое будет транспарентным, а не секретным. "Верить на слово мы перестали давно, в том числе нашим западным коллегам. Было очень много ситуаций, когда нас по большому счету вводили в заблуждение, очень дипломатично говоря", - заметил он.

По словам Лаврова, Москва более десяти раз официальными нотами просила допустить российских экспертов к расследованию, в том числе и к анализу взятых проб, но получала категорический отказ. "Лондон уже заявил, что результаты анализов, которые проводит ОЗХО, не будут предоставлены РФ, а, стало быть, они никому не будут предоставлены, кроме самих англичан, которые это расследование и заказали", - констатировал министр.

Он выразил сожаление, что на специальном заседании Исполнительного совета ОЗХО, созванном накануне по инициативе РФ, западные коллеги заблокировали создание российско-британской рабочей группы по расследованию инцидента в Солсбери. Тем не менее, констатировал министр, большая часть стран не поддержала позицию Запада, выступив за российско-ирано-китайский проект или воздержавшись.

При этом, отметил Лавров с иронией, США и Великобритания не успели "натренировать, что нужно говорить" те страны, которые были вынуждены голосовать против предложения о совместном расследовании. "Некоторые из этих стран, которые поддержали западную позицию и заблокировали наш проект решения, в своих выступлениях достаточно эмоционально призывали Россию присоединиться к проводимому Великобританией расследованию, - обратил он внимание. - Такой интересный фактик. Ровно этого мы и требуем от Великобритании, а она категорически сопротивляется".

Далеко идущие планы

Комментируя противоречивые сообщения о планах военного присутствия США в Сирии, Лавров признал, что в Москве также испытывают затруднения в понимании того, какие цели продвигает Вашингтон в этой стране. "Для того, чтобы эту ясность иметь, нужен регулярный диалог", - пояснил министр. По его мнению, вместе Россия и США могут сделать гораздо больше для уничтожения терроризма в Сирии и политического урегулирования в этой стране по сравнению с тем, что делают сейчас.

Между тем Лавров констатировал, что Вашингтон и его западные союзники так и не отказались от требования ухода президента Башара Асада в качестве предварительного условия урегулирования в Сирии. Он также выразил мнение, что, поддерживая оказание гуманитарной помощи только оппозиционно настроенной части населения САР, США вынашивают планы по созданию квазигосударства на сирийской территории. "Все это создает сложности в выполнении тех решений, за которые мы единогласно выступали в Совете Безопасности ООН", - резюмировал глава МИД РФ.