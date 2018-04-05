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Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России

Политика
5 апреля, 22:20 дата обновления: 5 апреля, 22:54 UTC+3

Постпред РФ при ООН назвал абсурдом утверждения о том, что инцидент в Солсбери был якобы выгоден Москве для сплочения народа перед выборами президента

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© EPA-EFE/PETER FOLEY

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя в четверг на открытом заседании СБ ООН в связи с делом Скрипаля.

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"По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. Притом что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять", - отметил российский дипломат, напомнив, что Скрипаль с 2008 года на постоянной основе проживает в Великобритании.

"Зачем мы ждали восемь лет и решились на "дело" за две недели до выборов президента России и за считанные недели до чемпионата мира по футболу? Зачем его вообще тогда выпустили из России? Зачем совершать его (покушение - прим. ТАСС) столь странным, опасным для злоумышленников и окружающих резонансным способом?" - задал Небензя риторические вопросы, подчеркнув, что версий случившегося выдвинуто много, и в каждой необходимо разобраться.

"Абсурдно и аморально утверждать, будто инцидент в Солсбери был якобы выгоден Москве для сплочения народа перед выборами", - сказал он.

Расследование

Расследование инцидента с отравлением Скрипаля в Солсбери, по сути, еще не началось, заявил Небензя.

"Британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Поверьте мне, друзья, эта история, это расследование не только не завершилось, оно по сути еще даже не началось", - подчеркнул российский дипломат, напомнив, что 12 марта РФ направила в МИД Великобритании ноту с просьбой предоставить Москве доступ к данным расследования, в том числе к образцам химического вещества, на "которое ссылается британское следствие". Это потребовалось "для изучения специалистами в рамках совместного расследования", уточнил Небензя.

"Таким образом, мы действовали в рамках пункта 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химоружия. В ней государствам-членам предлагается урегулировать путем обмена информацией и консультаций любой возникающий вопрос", - напомнил постпред России.

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО Россия, Иран и Китай предложили к рассмотрению проект, в котором предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован рядом государств, в то же время 23 страны (из 41, входящей в Исполнительный совет организации) отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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