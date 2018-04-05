Посол РФ в Мексике положительно оценил перспективы развития двусторонних отношений

МЕХИКО, 5 апреля. /ТАСС/. Перед Россией и Мексикой в настоящее время открываются хорошие перспективы для развития двусторонних отношений. Такое мнение высказал в четверг посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян на пресс-конференции, состоявшейся в российском посольстве.

"Пожалуй, с такими перспективами, как сейчас, у нас давно не было отношений, - сказал Малаян. - Мы ждем официального визита в Москву председателя Сената Эрнесто Хавьера Кордеро Арройо, приглашение ему было передано давно". Дипломат также выразил надежду на то, что в апреле состоится визит в Мексику делегации депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, в конце апреля в латиноамериканской стране пройдут Дни Москвы, в ходе которых будут организованы "очень интересные культурные мероприятия".

"Отношение Мексики с ее соседями - это отдельная статья, но отношения России с Мексикой - это постоянная величина, и она такой будет все время", - добавил Малаян.

Посол отметил, что в РФ ждут сборную Мексики и ее болельщиков на предстоящий чемпионат мира по футболу. По некоторым оценкам, в Россию приедут 20-25 тысяч мексиканцев, по этому показателю латиноамериканская страна занимает первое место в своем регионе. "В самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, будет огромный мексиканский павильон", - сообщил Малаян.

В 2017 году объем торговли между Россией и Мексикой составил порядка $1,7 млрд. В текущем году он может достичь $2,5 млрд.