Посольство РФ направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ.

"Для того, чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные от химического отравления. Поэтому мы официально запросили Форин оффис о предоставлении нам соответствующей информации, в том числе о том, получают ли животные какое-либо лечение", - проинформировал российский дипломат.

По его словам, российскому посольству стало известно от племянницы Сергея Скрипаля Виктории, что дома у бывшего сотрудника ГРУ проживают две кошки и две морские свинки. Однако об их местонахождении или состоянии ничего не сообщается, а британские СМИ по этому поводу почему-то молчат. Тем временем, заметил пресс-секретарь российского посольства, информация о судьбе домашних животных представляет интерес не только с точки зрения имущественных прав или в плане обеспечения должного ухода за животными, но прежде всего в контексте проводимого расследования о предполагаемом отравлении.

Об инциденте в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.