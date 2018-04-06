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Путин проведет заседание Совбеза, посвященное пограничной политике и защите рубежей страны

Политика
6 апреля, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В рамках заседания планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики, в документе основными угрозами нацинтересам страны названы территориальные притязания ряда государств к РФ

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ. "Планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации и обсудить меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин, который возглавляет СБ РФ, еженедельно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза России. Несколько раз в год глава государства собирает заседания Совета в расширенном формате. На таких встречах, как правило, обсуждается одна крупная тема.

Проект Основ государственной пограничной политики, разработанный ФСБ России, был опубликован в январе. В документе основными угрозами национальным интересам и безопасности страны названы территориальные притязания ряда иностранных государств к РФ, попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических и экстремистских организаций, а также участников незаконных вооруженных формирований. Еще одной угрозой обозначено наличие вблизи госграницы РФ очагов социально-политической и военной напряженности.

В числе национальных угроз обозначены "сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ на почве неразрешенности социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения приграничной территории РФ". В перечень угроз вошла также деятельность трансграничных организованных преступных групп, связанная с контрабандой оружия и боеприпасов, наркотиков, материальных и культурных ценностей, а также с незаконной миграцией, которая создает опасность криминализации населения.

Основными задачами государственной пограничной политики в документе названы выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности РФ и предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на государственной границе России. В проекте подчеркивается, что Россия "не имеет территориальных претензий к другим государствам и отвергает любые территориальные притязания". Государственная пограничная политика РФ строится на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ и мирного разрешения пограничных вопросов, отмечается в документе.

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