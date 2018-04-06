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Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Минске

Политика
6 апреля, 0:12 UTC+3 МИНСК 6, апреля. /ТАСС

В российском дипведомстве сообщили, что министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам и затронут вопросы укрепления внешнеполитической координации

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Минске примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, одной из основных тем которого станет сотрудничество в правоохранительной сфере. Всего, как сообщили в российском дипведомстве, в повестке дня встречи 13 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений взаимодействия в рамках Содружества.

"Министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, затронут вопросы укрепления внешнеполитической координации, обсудят перспективы углубления сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной сферах", - отметили в МИД РФ. Главы внешнеполитических ведомств также утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций на текущий год.

Кроме того, указали в МИД, российская сторона совместно с белорусскими партнерами намерена представить "проект совместного заявления министров иностранных дел СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств".

Ряд одобренных по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ в 2018 году.

Безопасность и борьба с преступностью

На встрече глав внешнеполитических ведомств планируется одобрить проекты соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. "Оба документа будут вынесены на подписание главами государств Содружества 28 сентября 2018 года в Душанбе", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"В целях повышения квалификации и переподготовки кадров для органов налоговых (финансовых) расследований СНГ планируется подписать решение об учреждении соответствующей базовой организации", - информировали в министерстве.

Кроме того, главы МИД рассмотрят проект решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре СНГ для обеспечения его более эффективного функционирования.

"В повестку дня заседания внесены также вопросы о взаимодействии в военной сфере, в частности, о внесении изменений в положения, регламентирующие деятельность Совета министров обороны государств-участников Содружества и его секретариата", - отметили в МИД.

Гуманитарные вопросы

Министры по традиции уделят внимание и гуманитарному "досье". Ряд решений СМИД СНГ направлен на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в вопросе запуска международного молодежного проекта "100 идей для СНГ", разработки положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества и объявления 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ, сообщили в российском МИД.

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