Постпред РФ при ООН назвал "зазеркальем" происходящее вокруг дела Скрипаля

ООН, 6 апреля /ТАСС/. Антироссийская кампания, развернутая вокруг дела Скрипаля - это "зазеркалье". Такое мнение высказал в четверг в беседе с российскими журналистами после заседания Совета Безопасности (СБ) ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Для нас было важно высказать то, что происходит, - подчеркнул он, подводя итоги заседания СБ, созванного по требованию России. - То, что сейчас происходит, - это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали: они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться, и все будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы".

"Вы знаете, что на поверхность с трудом пробиваются ростки правды, - продолжал он. - Сейчас, слава богу, в более-менее хорошем состоянии Юлия Скрипаль. Это - ключевой свидетель на самом деле, и мы рассчитываем, что она прольет какую-то информацию на это темное, темное и мутное дело. Мы недаром требуем к Юлии Скрипаль консульского доступа, поскольку она является ключевым свидетелем".

По словам российского дипломата, ранее в четверг британский постпред при ООН заявила, что "запрос о [консульском] доступе к Юлии Скрипаль поступил и сейчас британская сторона рассматривает возможность предоставления такого доступа на основании согласия самой Юлии Скрипаль".

Василий Небензя отверг утверждения британской стороны относительно того, что все предпринимаемые Лондоном шаги якобы соответствуют конвенции ООН по химическому оружию и подчеркнул, что это неправда. "Они пошли по лукавой статье конвенции, которая говорит совсем не о том и применяется совсем не так, как они говорят. Они должны были, по-хорошему, задействовать статью девятую конвенции, где есть пункт второй о сотрудничестве заинтересованных стран в решении всех тех вопросов, которые вызывают у них озабоченность. Этого не произошло", - объяснил дипломат.

"Сейчас Техсекретариат ОЗХО, получив пробы, отправил их в сертифицированную лабораторию, где проводится исследование этих веществ, - отметил российский дипломат. - Результаты их, насколько мы знаем, должны быть примерно в начале следующей недели. Но опять-таки, как и лаборатория в Портон-Даун, Технический секретариат ОЗХО, скорее всего, не сможет выявить то, откуда это вещество, а может определить только класс этого вещества".

Обвинения Запада

Россия, в отличие от стран Запада, не выступает с голословными обвинениями по делу Скрипаля, заявил Небензя.

"В своем выступлении я не называл конкретных стран, - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, кто именно может стоять за инцидентом в Солсбери. - Когда нам что-то известно, мы заявляем об этом, но мы, в отличие от других стран, не выдвигаем таких голословных обвинений, которые звучат в наш адрес".

На просьбу прокомментировать утверждения британской прессы о том, что якобы стало известно о лаборатории, где было разработано вещество, использованное для отравления Скрипалей, дипломат отметил: "Немедленно изобрели какую-то лабораторию. Ранее об этом не заявляли. Упоминают Ясенево, где расположена штаб-квартира российской разведки. Это странно. Это - последнее место, где такого рода вещество могли бы разрабатывать".

Москва подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, и если Лондон и его союзники не поддержат его, то продемонстрируют, что не стремятся к установлению истины относительно инцидента в Солсбери, добавил Небензя.

"Нами подготовлен проект заявления СБ для прессы. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность, - сказал он. - Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры".