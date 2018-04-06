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Депутат от Саратовской области сообщил, что в лаборатории в Шиханах не хранилось химоружие

Политика
6 апреля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков добавил, что в последний раз в городе слышали о военных 20 лет назад

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Саратовской области, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков сообщил ТАСС, что на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области никогда не хранилось химическое оружие.

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Как сообщила в пятницу газета The Times, британская разведка утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в Шиханах. Об этом, по данным издания, представители британских разведывательных агентств проинформировали на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства. Как утверждает газета, цель этого совещания состояла в том, чтобы "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что "химическое вещество "Новичок" было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России".

"Шиханы - муниципальное образование, которое как раз входит в Балаковский район Саратовской области, это мой избирательный округ", - сказал Панков. "Последний раз слышали о военных в Шиханах тогда, когда Россия начала процесс уничтожения химического оружия, это было лет 20 назад", - добавил он. "В моем округе никогда не хранилось химическое оружие", - подчеркнул депутат.

В связи с этим Панков выразил уверенность в том, что "вся информационная война против России в связи с делом Скрипаля - выдуманный эпизод". "Сегодня даже те страны, что безропотно подчинялись [премьер-министру Великобритании] Терезе Мэй и США, недоумевают, как их так обманули, - считает политик. - Поэтому Англия в бешенстве тычет в любые точки, где находились наши боевые части".

"С таким же успехом они могли бы назвать ГДР, где раньше стояли наши войска, и другие страны. Это бред. Правда в любом случае будет доказана", - заключил Панков.

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