Захарова: домашние животные Скрипалей могли стать важной уликой в деле об отравлении

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кот и две морские свинки, проживавшие в доме Сергея Скрипаля, могли стать важной уликой в деле об отравлении экс-полковника ГРУ, однако они не только погибли при странных обстоятельствах, но и были кремированы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей", - отметила она. - А на самом деле это действительно "важные свидетели", раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля".

Странный обыск

Захарова выразила недоумение в связи с гибелью животных, которая, по данным британской прессы, произошла из-за того, что они оставались долгое время одни в доме и за ними не было ухода. "То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!" - удивилась она.

Усыпление кота, осуществленное в химической лаборатории Портон-Дауна, тоже вызвало вопросы у представителя МИД. "Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?" - задалась она вопросом.

"Но и это еще не все, - продолжила Захарова. - По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом".

Высокопоставленный дипломат указала, что, по информации России, о том, что в доме Скрипаля оставались домашние животные, было известно британской вещательной корпорации Би-би-си, однако там эти сведения скрывали. "Хотелось бы получить разъяснения", - добавила она.

Ранее российскому посольству в Лондоне стало известно от племянницы Сергея Скрипаля Виктории, что дома у бывшего сотрудника ГРУ проживали домашние питомцы. Посольство направило ноту в МИД Великобритании с запросом об их судьбе. Затем в газете Daily Mail появилась информация о том, что морские свинки погибли от обезвоживания, а кота пришлось усыпить из-за перенесенного им стресса. Трупы животных кремировали.