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Песков: заседание СБ РФ по госгранице не связано с задержанием судна "Норд"

Политика
6 апреля, 12:28 дата обновления: 6 апреля, 12:38 UTC+3

На заседании обсудят "концептуальные, рамочные вопросы", сказал пресс-секретарь главы государства

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заседание Совета безопасности РФ по теме укрепления госграницы, которое соберет в пятницу президент РФ Владимир Путин, не связано с задержанием российского судна "Норд" украинскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, это большой Совбез, не путайте его с [еженедельными] оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности", - сказал пресс-секретарь. "Это широкий состав Совбеза, где обсуждаются концептуальные, рамочные вопросы", - пояснил он.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на заседании "планируется рассмотреть проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации и обсудить меры по укреплению национальной безопасности в сфере защиты рубежей страны". "Тема сама по себе говорящая, поэтому [предстоит] серьезное, очень содержательное мероприятие", - отметил Песков.

Говоря о ситуации с судном "Норд", Песков отметил, что пока определенных конкретных специальных мер защиты для судов в связи с этой ситуацией не выработано. "Конкретных мер на данный момент не согласовано, но это не значит, что они не могут быть согласован в дальнейшем", - добавил Песков.

Государственная погранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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