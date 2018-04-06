Медведев: Госдума и кабмин вышли на принципиально новый уровень взаимодействия

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума и правительство в плане взаимодействия вышли на принципиально новый уровень, научились слышать аргументы друг друга, несмотря на несовпадение позиций по некоторым вопросам. Об этом заявил на расширенном заседании фракции "Единой России" премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.

"В плане взаимодействия мы вышли на принципиально новый уровень, - сказал он. - Мы очень неплохо научились слышать аргументы друг друга". Он отметил, что несмотря на то, что "правительство является в значительной степени партийным", но "это не значит, что у нас у всех абсолютно одинаковое мнение по всем вопросам".

"Это абсолютно нормально, было бы хуже, если бы все инициативы получали бы единогласное одобрение. Это означало бы что нет диалога, обсуждения, экспертизы. Но с другой стороны, по ключевым вопросам, которые объединяют всю нашу страну, являются важнейшими для развития нашего государства, мы вместе с депутатами фракции "Единой России" всегда проявляли абсолютное единодушие", - сказал Медведев.

Среди таких тем премьер-министр назвал "интеграцию Крыма в российское правовое поле, решение фундаментальных вопросов развития страны в условиях введения тотальных санкций по периметру, очень трудных макроэкономических условий, в которые попала страна вследствие сложения целого ряда факторов, включая драматическое падение цен на нефть".