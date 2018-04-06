Медведев призвал "Единую Россию" "не тащить за собой воз неактуальных законопроектов"

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал Госдуму и членов партии "Единая Россия" довести до конца законотворческую деятельность и "не тащить за собой воз неактуальных и неэффективных законопроектов". Об этом он заявил на расширенном заседании фракции "Единой России".

"Мы смотрели, что работает, что не работает, и эту работу - работу над всем законотворческим массивом нужно довести до конца. Мы недавно обсуждали, как поступить с накопленным объемом законопроектов, которые вносились на протяжении длительного периода, которые не были рассмотрены по разным причинам, и договорились о том, что эта работа должна быть доведена до логического конца. Нам не нужно тащить за собой этот законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность", - сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что впереди стоят еще более масштабные задачи, в том числе те, которые обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это обеспечение темпов экономического роста в РФ выше среднемировых, работа над привлечением инвестиций, обновление инфраструктуры, внедрение современных технологий и решение социальных задач.

"Мы смогли в целом даже в самых сложных условиях сохранить нормальную социальную обстановку в стране, но очень многого мы еще не сделали. Эта наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее", - сказал Медведев.