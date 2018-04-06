Толстой не исключил встречи депутатов ГД с коллегами из США в июле в Берлине

АНОСИНО /Московская область/, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил встречи депутатов Госдумы с парламентариями США в июле в Берлине.

"Пока мы не планируем. Ближайшая возможность где то встретить американских парламентариев будет в Берлине в начале июля на парламентской ассамблее ОБСЕ", - сказал вице-спикер журналистам.

По его словам, раньше никаких контактов не запланировано. "Нужна готовность обеих сторон, надо, чтобы было обоюдное желание встречаться. Мы со своей стороны готовы, но наши партнеры еще не готовы. Мы также и с британцами разговаривали, встречались, но они пока не готовы содержательно обсуждать вопросы", - добавил он.

По его словам, диалог мог бы состояться самым разным темам, "у нас достаточно широкий круг проблем, который мы могли бы обсуждать".

Толстой также напомнил, что в Москве планируется 4-5 июня провести первый международный форум по межпарламентскому сотрудничеству, "и туда приедет более 30 спикеров, 40 вице-спикеров парламентов со всего мира и порядка 200-250 депутатов". "Мы со своей стороны, не просто готовы к диалогу, а организуем площадки для международного обмена мнениями и лучшими законодательными практиками, хотим сделать это постоянно действующим ежегодным форумом", - добавил депутат.