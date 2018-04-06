Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Высказывания о производстве в Саратовской области вещества, якобы использованного при отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, говорят о попытках Лондона судорожно найти подтверждение своей позиции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они только за последний месяц или только вчера узнали про некое саратовское предприятие, то это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", - сказал он.

Он указал, что позиция Лондона так и останется незащитимой, пока "Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), консультироваться, разбираться, положив все свои карты на стол, а не придерживая их в кармане, как это было и с делом Литвиненко, и с делом Перепеличного, и с делом Березовского".

Лавров добавил, что в Москве, в том числе и на опыте перечисленных дел, знают цену заявлениям Лондона. "Доверять им мы не будем, проверять хотим, но они не позволяют", - резюмировал он.