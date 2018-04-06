Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля

Политика
6 апреля, 14:46 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что доверять заявлениям Лондона Москва не будет, а проверять их Великобритания не позволяет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Высказывания о производстве в Саратовской области вещества, якобы использованного при отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, говорят о попытках Лондона судорожно найти подтверждение своей позиции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и дипломатические последствия

"Если они только за последний месяц или только вчера узнали про некое саратовское предприятие, то это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", - сказал он.

Он указал, что позиция Лондона так и останется незащитимой, пока "Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), консультироваться, разбираться, положив все свои карты на стол, а не придерживая их в кармане, как это было и с делом Литвиненко, и с делом Перепеличного, и с делом Березовского".

Лавров добавил, что в Москве, в том числе и на опыте перечисленных дел, знают цену заявлениям Лондона. "Доверять им мы не будем, проверять хотим, но они не позволяют", - резюмировал он.

Смотрите также

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Какие санкции грозят России по делу Скрипаля

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
5
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
6
Рубль не отреагировал на расширение санкционных списков США
7
Лавров назвал лихорадочными попытки Лондона защитить свою позицию по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости