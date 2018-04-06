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Лавров: Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ

Политика
6 апреля, 14:38 UTC+3

Участники заседания СМИД СНГ высказали заинтересованность в том, чтобы Украина сотрудничала с соседями не только через двусторонние каналы, сказал глава МИД РФ

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Украина существенно теряет от игнорирования возможностей Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, комментируя отсутствие украинского представителя на состоявшейся встрече.

"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ - это факт, - сказал российский министр. - В ходе встречи у президента Белоруссии Александра Лукашенко все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но возможности СНГ".

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