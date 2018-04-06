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Лавров: Россия находится в контакте с Украиной в связи с задержанием судна "Норд"

Политика
6 апреля, 14:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, апреля. /ТАСС

Информация о контактах официально распространяется, отметил глава МИД РФ

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. МИД РФ находится в контакте с украинской стороной в связи с задержанием судна "Норд". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Контакт идет. Об этом регулярно информируют и наши пограничники, и МИД, - сказал Лавров в столице Белоруссии, где он находится для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. - Вся эта информация официально распространяется"

Государственная погранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

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