Бондарев: Лондон "качает из стороны в сторону" в поиске версий по делу Скрипаля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Великобритания должна придерживаться одной версии в деле Скрипаля, а не выдвигать новые и с каждым разом более нелепые, ничем не подкрепленные обвинения в адрес России. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как сообщила газета The Times, британская разведка утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в Шиханах. Об этом, по данным издания, представители британских разведывательных агентств проинформировали на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства. Как утверждает газета, цель этого совещания состояла в том, чтобы "убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва" и что "химическое вещество было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России".

"Одно предположение одиознее и нелепее другого: то мы гречку, которую ели Скрипали, отравили, то их морскую свинку, то подсыпали яд в чемодан Юлии, то в букет цветов, то опрыскали им дверную ручку в доме, то вентиляционную систему в машине. Постоянно называют то одно, то другое место на территории России, в котором якобы было произведено отравляющее вещество. Словом, британцев качает из стороны в сторону. Хоть бы уж определились и предлагали одну, определенную версию, а так это даже несерьезно", - сказал Бондарев.

Он назвал информационный вброс британских спецслужб о предполагаемом месте производства вещества очередным сугубо политическим заявлением. "Снова приводятся обвинения без аргументов, фактов и доказательств. Версии, предлагаемые британской стороной, меняются с невероятной скоростью. Такое впечатление, что они уже даже не пытаются создать видимость поиска правды, просто выдвигают новые голословные претензии в адрес России в надежде настроить против нас мировую общественность и расшатать международную обстановку", - отметил сенатор.

Он сообщил, что в Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая никакого отношения к производству газа не имеет. "Это научно-исследовательское учреждение, занимающееся изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки. Утверждение о том, что вещество было создано там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей", - сказал Бондарев.

Он напомнил, что Россия "не просто готова к проведению расследования по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но и сама неоднократно в лице официальных представителей инициировала проведение данного расследования, обязательно в условиях прозрачности и доступа ко всем необходимым материалам".

Об инциденте в Солсбери

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Ранее, не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Позднее МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.