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Лавров: Запад не должен ждать, что Россия возьмет на себя все смертные грехи

Политика
6 апреля, 14:49 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, апреля. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил пословицу "не в силе Бог, а в правде"

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МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Западным странам не стоит рассчитывать, что Россия возьмет на себя все смертные грехи и будет просить за них прощения. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: "Я была во всем и везде не права, простите нас грешных", если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России", - сказал он.

Министр напомнил пословицу "не в силе Бог, а в правде". "Это сказал Александр Невский, не так давно это было еще раз подтверждено в одном художественном произведении. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется", - подчеркнул он.

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