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Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС

Политика
6 апреля, 15:15 UTC+3

Президент также утвердил нескольких человек на различные должности в ведомства. Среди них - следователь по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей ряда генералов МВД РФ, СК РФ, ФСИН и МЧС. Соответствующий документ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, указом главы государства от должности освобождены три генерала МВД, один генерал ФСИН, пять генералов СК и один генерал МЧС.

От должности освобожден заместитель начальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев, начальник Научно-исследовательского института ФСИН Андрей Быков, начальник Уральского юридического института МВД РФ Александр Гук, начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров и руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин. Уволены руководитель Главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игорь Напалков, министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, руководитель СУ СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев, руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин, руководитель СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов, замначальника главка МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко.

Указом президент также утвердил нескольких человек на различные должности в МВД и СК. Среди них - следователь по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Александр Лавров, который, согласно документу, получил повышение до должности старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ.

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