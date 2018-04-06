Слуцкий уверен, что Россия адекватно ответит на новые санкции США

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для расширения антироссийских санкций США не было никаких объяснимых оснований, и выразил уверенность, что Москва сможет адекватно ответить на подобные действия со стороны Вашингтона.

"Для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований. Это проявление оголтелой антироссийской истерии, развернутой в Соединенных Штатах и успешно экспортируемой ими на европейский континент. Плюс Вашингтон продолжает использовать санкционный инструмент для обеспечения конкурентного преимущества американских компаний на мировых рынках", - заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, "все это только углубляет пропасть в российско-американских отношениях". "Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия, как и во всех предыдущих случаях, ответит адекватно", - заключил глава комитета.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [президента САР Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.