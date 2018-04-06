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Слуцкий уверен, что Россия адекватно ответит на новые санкции США

Политика
6 апреля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, для очередного расширения санкций "не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для расширения антироссийских санкций США не было никаких объяснимых оснований, и выразил уверенность, что Москва сможет адекватно ответить на подобные действия со стороны Вашингтона.

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"Для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований. Это проявление оголтелой антироссийской истерии, развернутой в Соединенных Штатах и успешно экспортируемой ими на европейский континент. Плюс Вашингтон продолжает использовать санкционный инструмент для обеспечения конкурентного преимущества американских компаний на мировых рынках", - заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

По его мнению, "все это только углубляет пропасть в российско-американских отношениях". "Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия, как и во всех предыдущих случаях, ответит адекватно", - заключил глава комитета.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [президента САР Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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