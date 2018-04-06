Лавров в Минске напомнил Западу, что Бог не в силе, а в правде

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Минске принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. Хотя главными темами встречи были планы по дальнейшему развитию взаимодействия в Содружестве, и во время самого заседания, и в комментариях участников после его завершения вновь звучала тема расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Другой особенностью встречи стало то, что Украина не была представлена на заседании ни на каком уровне. Уже после того как, мероприятия СМИД СНГ завершились и участники покинули место встречи, стало известно о новых санкциях США в отношении российских предпринимателей, чиновников и компаний (минфин США добавил в свои санкционные списки 38 физических и юридических лиц).

Надежда на Россию

Лавров положительно оценил итоги встречи с коллегами по СНГ, выделив завершение работы над документом по борьбе с терроризмом, который будет представлен на утверждение главам государств Содружества. "Подготовили целый ряд документов по развитию экономического сотрудничества, по борьбе с преступностью, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, - отметил глава российского дипведомства. - Согласовали дальнейшие шаги в сфере внешнеполитической координации".

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что участники договорились работать над концепцией развития СНГ, которая, по общему мнению стран - членов Содружества, требует актуализации.

Кроме того, участников заседания СМИД принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, обозначивший свое видение развития Содружества на ближайшие годы. В частности, он выразил надежду, что Россия сохранит лидирующие позиции в СНГ, высказался за создание объединенной системы воздушно- космической обороны к 2025 году и усиление координации в противодействии терроризму, а также отметил важность работы Содружества по наблюдению за выборами.

Как сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, очередное заседание СМИД СНГ решено провести в Душанбе 27 сентября.

По заветам Александра Невского

На пресс-подходе Лаврова журналистов больше интересовали не итоги встречи, а реакция Москвы на новые повороты в деле об отравлении Скрипалей. Комментируя сообщения британской прессы о том, что вещество, которым отравили Скрипалей, якобы было произведено в городе Шиханы Саратовской области, Лавров указал, что Лондон таким образом "пытается лихорадочно и судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции". Впрочем, продолжил он, эту позицию защитить будет невозможно, пока Великобритания не согласится на открытое расследование в соответствии с международным правом.

Глава МИД РФ добавил, что Западу не стоит рассчитывать на то, что под давлением ничем не подкрепленных обвинений Россия "сознается во всех смертных грехах", в которых ее пытаются обвинить. Министр напомнил об известном высказывании, гласящем, что "не в силе Бог, а в правде". "Это сказал Александр Невский, не так давно это было еще раз подтверждено в одном художественном произведении. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он также сообщил, что участники заседания поддержали призыв провести профессиональное расследование дела Скрипаля в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия. Этот призыв был озвучен 4 апреля от имени Организации Договора о коллективной безопасности на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

Покинутый флаг

Заседание СМИД СНГ прошло без Украины, хотя ранее Киев обычно отправлял на такие встречи представителя посольства в стране, где проходило заседание. На этот раз о членстве Украины в СНГ напоминал лишь флаг во время совместного фотографирования участников. Место под ним осталось пустым.

Впрочем, официально Украина остается членом СНГ, несмотря на разговоры в Киеве о том, что из Содружества следует выйти. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, "никаких документов по поводу выхода Украины из СНГ не имеется".

Между тем, по мнению Лаврова, позиция Киева по игнорированию работы в Содружестве вредит ему самому. "То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, - это факт, - сказал российский министр. - В ходе встречи у президента Белоруссии все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но и возможности СНГ".