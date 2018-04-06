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Казахстан, Белоруссия и ФРГ направили больше всего наблюдателей на выборы президента РФ

Политика
6 апреля, 18:34 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В общей сложности за ходом голосования в России следили представители 115 государств

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Наибольшее количество иностранных наблюдателей приехало на выборы президента России из Казахстана, Белоруссии и Германии, 56 человек прибыли из США. Об этом сообщается в пятницу на сайте Центризбиркома РФ.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. В общей сложности ЦИК аккредитовал 1513 иностранных и международных наблюдателей из 115 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

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"Наибольшее количество иностранных (международных) наблюдателей направили входящие в СНГ Казахстан - 226 наблюдателей и Белоруссия - 93 наблюдателя. Из Германии прибыли 92 наблюдателя, из Франции - 88, Киргизии - 64, из США - 56", - говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, из Польши приехали 50 наблюдателей, из Армении - 46, из Италии - 34, из Болгарии - 28, из Сербии - 27, из Азербайджана и Чехии - по 26 наблюдателей, из Швеции - 24, из Узбекистана, Великобритании и Дании - по 22 наблюдателя.

Организации и дипломаты

Согласно сообщению ЦИК, в наблюдении за выборами приняли участие 14 международных организаций, наибольшая миссия была у БДИПЧ ОБСЕ - 481 человек. Иностранные наблюдатели работали более чем в 50 регионах. Представители СНГ также осуществляли наблюдение за процессом голосования и подсчетом голосов на избирательных участках, созданных за пределами РФ, в частности в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдове.

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По приглашению ЦИК для наблюдения за выборами президента в РФ приезжали 80 представителей 29 зарубежных избирательных комиссий и четырех профильных международных организаций: Всемирной ассоциации избирательных комиссий, Ассоциации организаторов выборов стран Европы, Ассоциации азиатских избирательных органов, Арабской организации избирательных органов. Дополнительно в качестве наблюдателей Центризбиркомом были аккредитованы 104 зарубежных дипломата из 51 дипломатического представительства в Москве, они посетили 24 избирательных участках.

По закону приглашать иностранных наблюдателей на выборы могут президент, Госдума и Совет Федерации и Центризбирком.

ЦИК резюмирует, что Российская Федерация "в полном объеме выполнила свои обязательства по приглашению иностранных (международных) наблюдателей для наблюдения за выборами президента", предоставила "все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, организации профессионального, объективного и беспристрастного наблюдения".

Действующий глава государства Владимир Путин, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
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