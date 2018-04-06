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Явлинский пояснил слова об исчерпанности своих возможностей на выборах

Политика
6 апреля, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Речь шла о смене имиджа, пояснил политик

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Председатель политкомитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский

Председатель политкомитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель политкомитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский пояснил свои слова о дальнейшем участии в выборах, указав, что под исчерпанностью своих возможностей имел в виду возможности в плане смены имиджа.

Ранее ряд СМИ сообщил, что, выступая в пятницу на заседании бюро партии, Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности в качестве кандидата в президенты РФ.

"Я говорил об исчерпанности моих возможностей по отращиванию бороды. В изменении своего имиджа я больше ничего нового сделать не могу", - пояснил Явлинский свою реплику. "Я говорил о том, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел бы помериться с ними силой [внутри партии]", - уточнил он.

Источник в "Яблоке" пояснил ТАСС, что речь может идти об участии "новых кандидатов" во внутрипартийных праймериз (отборе кандидатов для участия в выборах - прим. ТАСС), практика которых сейчас вводится. В частности, в ходе праймериз будет определен кандидат от "Яблока" в мэры Москвы, выборы которого пройдут в сентября этого года.

На прошедших 18 марта выборах президента РФ Явлинский занял пятое место, получив 1,05% голосов.

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