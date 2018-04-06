Поклонская просит возбудить уголовное дело о захвате заложников из-за задержания "Норда"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье о захвате заложников по факту задержания Украиной рыболовецкого судна "Норд".

"Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержания в заложниках наших людей - крымчан", - заявила парламентарий в пятницу ТАСС.

Поэтому, проинформировала Поклонская, она обратилась в Генпрокуратуру РФ и ФСБ РФ "с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса РФ ("Захват заложника"): захват заложников - членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

Кроме того, депутат предлагает "ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества (земельных участков на Крымском побережье) украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами". Среди таковых она называет "молчащего по этой ситуации" уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову и ряд других чиновников.

"Сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица", - убеждена парламентарий.