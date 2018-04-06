Косачев: европейцам предстоит защищать свои интересы и свой суверенитет от США

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вашингтон уже запретил своим парламентариям общаться с российскими депутатами и сенаторами, теперь попытаются запретить вести диалог с россиянами и европейцам, которым, в свою очередь, предстоит защищать свой суверенитет и свои интересы от США. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, попавший в новый американский санкционный список.

Власти США внесли в санкционный список ряд российских должностных лиц, в том числе секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главу МВД Владимира Колокольцева, руководителя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева и главу Роскомнадзора Александра Жарова.

"Не успел вернуться из Парижа, как тут новость: американцы "и меня посчитали", - написал на своей странице в Facebook Косачев, только что вернувший из Франции, где прошло совместное заседание комитетов Совета Федерации и Сената.

Он сообщил, что парламентарии двух стран провели откровенные, содержательные, честные дискуссии по всему комплексу проблем современной международной политики, в том числе были приняты председателем Сената.

"Видимо, именно такой диалог (среди прочего) и пытаются сорвать американские поборники "демократизации всего мира" дуболомными санкциями. Своим парламентариям с нами уже давно общаться запретили, теперь будут до европейцев добираться", - отметил сенатор.

Он добавил, что с российской стороны введение новых санкций "совершенно точно ничего не поменяет и ни к чему не приведет". "Европейцам же предстоит опять защищать свои интересы и свой суверенитет. Не от России. От США", - заключил Косачев.