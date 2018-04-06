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Володин заявил о необходимости поддержать подпавших под санкции российских бизнесменов

Политика
6 апреля, 20:48 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Спикер Госдумы заверил, что будет обсуждать эти вопросы "со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подпавшие под американские санкции российские бизнесмены должны быть поддержаны, заявил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", - сказал он.

Володин заверил, что будет обсуждать эти вопросы "со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест". "Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", - заключил глава нижней палаты парламента.

По словам Володина, "принятые решения в отношении российского бизнеса еще раз подчеркивают, что и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление нашей страны и экономики".

"Первоначально введенные санкции Россия преодолела, последовавшие санкционные списки тоже не дали результатов. Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны - это признание эффективности их бизнеса, все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны", - заключил спикер Госдумы.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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