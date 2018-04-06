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Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

Политика
6 апреля, 20:45 дата обновления: 6 апреля, 21:03 UTC+3

Под ограничения подпал бизнес, отказавшийся играть по сценарию Вашингтона, отметили в дипмиссии

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Посольство РФ в Вашингтоне

© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Новые санкции Соединенных Штатов против России коснулись тех крупнейших игроков российского бизнеса, которые отказались играть по вашингтонскому сценарию. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в США.

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"Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию", - говорится в документе.

"При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке", - отметили в посольстве.

Как подчеркнули в дипмиссии, "особенно очевидно это на примере группы ГАЗ, недавно отпраздновавшей исторический юбилей". "85 лет назад завод был куплен у Генри Форда в США. Тогда между нашими странами даже не было дипломатических отношений, что не мешало развитию экономических связей", - отмечают дипломаты.

"США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике", - убеждены в российском посольстве.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставках ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

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